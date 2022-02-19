США могут повлиять на объемы продаж российской нефти

Москва, 19 февраля. Напряженная ситуация на Украине может стать поводом для США ограничить продажу российской нефти. Соединенные Штаты неоднократно заявляли о желании ввести антироссийские санкции, надеясь надавить таким образом на РФ, сообщает «Финам».

Российская банковская система может выдержать любое давление Запада. У них достаточно ресурсов, чтобы продолжить работать без потерь.

Обострение ситуации на Украине может привести к серьезным ограничениям в поставках российской нефти на экспорт. Полностью отказаться от нее нет возможности, поэтому аналитики считают, что ограничения могут быть наложены на объем 2-3 млн баррелей.

Центробанку РФ в связи с этим придется поднять ставку до уровня 2014 года и продавать на forex валюту. По предварительным прогнозам, стоимость доллара на тот момент будет составлять 85 рублей.

Антироссийские санкции могут коснуться и крупных компаний из РФ по аналогии с теми, что в 2018 году были введены против «Русала». Пока сложно сказать, что будет с российскими активами.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает Россию устойчивой к любым санкциям. Он уверен, что Запад не сможет ей навредить.