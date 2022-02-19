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США могут повлиять на объемы продаж российской нефти

Экономика
США могут повлиять на объемы продаж российской нефти
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 февраля. Напряженная ситуация на Украине может стать поводом для США ограничить продажу российской нефти. Соединенные Штаты неоднократно заявляли о желании ввести антироссийские санкции, надеясь надавить таким образом на РФ, сообщает «Финам».

Российская банковская система может выдержать любое давление Запада. У них достаточно ресурсов, чтобы продолжить работать без потерь.

Обострение ситуации на Украине может привести к серьезным ограничениям в поставках российской нефти на экспорт. Полностью отказаться от нее нет возможности, поэтому аналитики считают, что ограничения могут быть наложены на объем 2-3 млн баррелей.

Центробанку РФ в связи с этим придется поднять ставку до уровня 2014 года и продавать на forex валюту. По предварительным прогнозам, стоимость доллара на тот момент будет составлять 85 рублей.

Антироссийские санкции могут коснуться и крупных компаний из РФ по аналогии с теми, что в 2018 году были введены против «Русала». Пока сложно сказать, что будет с российскими активами.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает Россию устойчивой к любым санкциям. Он уверен, что Запад не сможет ей навредить.

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