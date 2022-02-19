Зеленский предложил Путину встретиться

Мюнхен, 19 февраля. Глава украинского государства Владимир Зеленский не понимает, чего хочет его российский коллега Владимир Путин. Соответствующее заявление сделал сам президент Украины.

Зеленский считает, что им с российским лидером следует встретиться. Президент заявил об этом на конференции по безопасности в Мюнхене.

В последнее время Запад форсирует в СМИ сообщения о якобы нападении России на Украину. Кремль опровергает подобные обвинения. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, угрозы со стороны Москвы для Киева нет.

Ранее сообщалось, что украинский президент 19 февраля в Мюнхене хочет добиться дополнительной военной и финансовой поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе офиса Зеленского.