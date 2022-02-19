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Шоу-бизнес
Скончавшийся от коронавируса Борис Невзоров пережил убийство второй жены
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Скончавшийся от коронавируса Борис Невзоров пережил убийство второй жены

Шоу-бизнес
Скончавшийся от коронавируса Борис Невзоров пережил убийство второй жены
Кадры из сериала «Ищейка-5»

Москва, 19 февраля. Народный артист Российской Федерации Борис Невзоров скончался 18 февраля. Актер прожил сложную жизнь, в которой была большая трагедия — смерть второй жены актрисы Анастасии Ивановой.

Первый роман у Невзорова возник в студенческие годы. Вместе с возлюбленной Аллой Пановой он учился в Щепкинском училище, но их союз в итоге распался. Уже на третьем курсе артист познакомился со своей первой женой Мариной, которая родила ему сына.

Брак продлился 11 лет, но в конечном счете распался. Женщина вышла замуж и уехала в Англию, а Невзорова попросила не общаться с их общим сыном.

Второй супругой артиста стала актриса Анастасия Иванова. В 1983 году у них в браке родилась дочь, а через десять лет Невзоров пережил убийство жены. Кинорежиссер обнаружил тело любимой в собственном доме. Следствие быстро нашло преступника, который оказался знакомый друзей — наркоман. Он хотел ограбить квартиру, а Иванова пыталась ему помешать.

Невзоров долго переживал трагедию в своей жизни. Длительное время он не мог работать и пребывал в депрессии.

После случившегося актеру все-таки удалось прийти в себя и завести новые отношения. Роман с Аллой Пановой перерос в брачный союз, который в итоге распался. Последние годы артист жил с бухгалтером Еленой Хрипуновой. У возлюбленных родилась дочь, которую они назвали в честь второй жены актера — Анастасии.

Народный артист России скончался 18 февраля от последствий коронавирусной инфекции. На момент смерти ему было 72 года, сообщает «Вечерняя Москва».

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