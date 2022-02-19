МВФ: при незавершении выборов поддержка Сомали прекратится в мае

Могадишо, 19 февраля. Международный валютный фонд предупредил Сомали о том, что программа финансирования заработной платы военнослужащих и основных услуг прекратится в мае, если в стране продолжатся нарушения избирательного процесса и не завершатся выборы.

Помощник директора Департамента по бюджетным вопросам МВФ Лаура Харамильо разъяснила, что поддержка остановится автоматически при неформировании нового кабмина к 17 мая. По ее словам, восточноафриканское государство рискует остаться без помощи, поскольку не назначили тех, кто продлит соглашение.

«Это повлияет на работу правительства и может иметь более широкие последствия», — добавила она.

Однако сомалийский министр финансов Абдирахман Дуале Бейле, несмотря на то, что избирательный процесс затянулся на год, отверг опасения Международного валютного фонда. Изначально планировали, что плебисцит завершится еще в 2021-м, но многоступенчатое голосование неоднократно откладывали, в том числе из-за политической вражды на высших уровнях власти.

«Мы уверены, что выборы будут завершены к дате, которая не повлияет на программу. Пока нет серьезных проблем с выполнением условий МВФ, и мы не ждем ничего подобного», — сказал глава ведомства.

По информации финансовой организации, в 2021 году Сомали готовилось к бюджетной поддержке в размере 170 миллионов долларов, но получило лишь 38. Местное правительство покрыло дефицит за счет новых ассигнований, предоставленных фондом для противостояния экономическим последствиям пандемии коронавируса, но выделенные деньги скоро закончатся.

Завершение программы МВФ также поставит под вопрос облегчение бремени задолженности Сомали, поскольку текущая трехлетняя бюджетная программа в 400 миллионов долларов является основополагающей частью соглашения 2020 года, согласованного со Всемирным банком.

В соответствии с документом планировали, что в 2022-м долг сократится с 5,2 до 3,7 миллиарда долларов, или с 89 до 63% ВВП, а в 2023-м — до 557 миллионов, что эквивалентно 6% валового внутреннего продукта.

Ранее Национальная консультативная конференция Сомали постановила завершить 25 февраля неоднократно откладываемые парламентские выборы. Назначение 275 членов нижней Народной палаты стартовало в начале ноября 2021 года, но к настоящему времени политиков так и не согласовали. При этом пять регионов одобрили 54 сенаторов. Объединенный сомалийский парламент после приведения к присяге изберет следующего президента.