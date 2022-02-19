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Валиевой может понадобиться помощь психолога после Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 18:28
Олимпийские игры 2022
Валиевой может понадобиться помощь психолога после Олимпиады в Пекине
Global Look Press  /  Remote Camera/XinHua

Москва, 19 февраля. Скандальный инцидент с сомнительной допинг-пробой на Олимпийских играх в Пекине может негативно отразиться на психике российской фигуристки Камилы Валиевой, считает победительница Универсиады Бетина Попова.

Она заявила, что Валиевой нужна будет помощь психолога, потому что своими силами ей будет сложно справиться. Скандальная история с допингом не закончилась и неизвестно, сколько еще будет продолжаться, отметила спортсменка.

«Это невероятная эмоциональная нагрузка на спортсмена в таком возрасте», — заявила Попова в интервью RT.

Фигуристку Камилу Валиеву и всех медалистов Олимпиады в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее народный артист Михаил Боярский прокомментировал провал Валиевой в соревновании одиночниц на Олимпиаде. Актер считает, что причиной неудачного выступления фигуристки стала негативная атмосфера на Играх.

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