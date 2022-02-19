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Зеленский опроверг информацию о взрывах снарядов в Ростовской области

Политика
Зеленский опроверг информацию о взрывах снарядов в Ростовской области
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 февраля. Информация о взрывах снарядов в Ростовской области является цинизмом. Соответствующим мнением поделился украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее были опубликованы кадры с места падения одного из снарядов на территории Тарасовского района Ростовской области. Видео обнародовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам главы украинского государства, данные не соответствуют действительности.

«Там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм», — подчеркнул Зеленский.

Сообщалось, что пограничная служба Федеральной службы безопасности подтвердила два случая попадания артиллерийских боеприпасов в Ростовскую область с территории Украины.

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