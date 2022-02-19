Репортер Руденко: в последней провокации Украина подставила под удар миллион своих граждан

Донецк, 19 февраля. Ночную диверсию ВСУ на территории ДНР можно смело назвать актом геноцида, направленным не только против мирных жителей республик, но и против украинцев, живущих на подконтрольной Украине территории.

Речь идет о разрушении Васильевской водонапорной станции в результате спланированной диверсии украинских военных. В результате обстрела и управляемых взрывов бойцам ВСУ удалось серьезно повредить несколько трансформатором и даже основной насос. В результате этой атаки без воды остались несколько населенных пунктов ДНР, но самое главное — огромная территория, подконтрольная Украине. Только по приблизительным подсчетам, удар ВСУ по Васильевской станции оставил без воды миллион жителей контролируемой украинскими войсками части Донбасса.

О крайне опасной диверсии украинских военнослужащих подписчикам YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал донецкий репортер Андрей Руденко, отметив, что он сам выезжал на место происшествия со съемочной группой и специалистами компании «Вода Донбасса». По словам корреспондента, когда они подъехали к подстанции, ее снова обстреляли. По всей видимости, та же диверсионная группа выдвинулась снова с украинских позиций, чтобы довершить начатое. Корреспонденты попали под обстрел, но противника быстро оттеснили ополченцы.

Федеральное агентство новостей /

Репортер обратил внимание на масштаб ущерба от ночного удара ВСУ, отметив, что это крупнейшая провокация Украины, которую Киев может использовать для наступления на ЛДНР.

«Самое страшное, что они уничтожили эту водонапорную подстанцию, и конкретно с этого может начаться наступление ВСУ, так как из-за этой диверсии около миллиона человек на подконтрольной Украине территории осталось без водоснабжения и они, я уверен, обвинят в этом ДНР. Это может быть последняя провокация перед большой войной и ради нее Украина подставила под удар миллион своих же граждан. Дело в том, что подстанция находится в серой зоне, но ее работу обеспечивают специалисты Донецкой народной республики. Эта диверсия может стать как раз тем предлогом, которого не хватало Украине для начала полномасштабного наступления», — высказал свои опасения репортер.

Руденко добавил, что доказательства вины украинских боевиков неопровержимы. Он своими глазами видел остатки от станкового противотанкового гранатомета и мин, а также видел места попаданий. Даже невооруженным глазом можно заметить, что обстрел велся со стороны позиций ВСУ, которые находятся всего в полукилометре от этой подстанции. Украинские СМИ, однако, уже развернули мощную кампанию против ополченцев ДНР, пытаясь убедить мировую общественность что в потенциальной гуманитарной катастрофе виноваты защитники Донбасса. Все признаки спланированной акции на лицо. Украина действительно решилась на акт геноцида ради развязывания большой войны.

Ранее украинский политик Кирилл Куликов предупредил о расширении границ ЛДНР в ближайшие дни.