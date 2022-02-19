Борис Невзоров перед смертью хотел оставить дом в Подмосковье своей неофициальной жене

Москва, 19 февраля. Наследники народного артиста Российской Федерации Бориса Невзорова разделят между собой недвижимость актера.

При жизни у Невзорова была квартира в центре Москвы. Артисту пришлось продать имущество, чтобы поделить пополам деньги со своей бывшей женой, актрисой Аллой Пановой.

Также у кинорежиссера остался дом в Подмосковье, который он хотел оставить неофициальной жене Елене Хрипуновой, с которой он прожил последние годы перед смертью. Неизвестно, успел ли Невзоров составить завещание или нет. Пара не регистрировала свои отношения, хоть у них и был один совместный ребенок.

Если звезда фильма «Дурак» не оставил распорядительный имуществом документ, но всю недвижимость поделят между собой официальные наследники, которых у Невзорова трое, пишут «Дни.ру». Это сын от первой супруги, а также две дочери от двух других союзов.

Артист ушел из жизни 18 февраля в возрасте 72 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.