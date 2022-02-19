Условия льготного кредитования аграриев меняются в России

Москва, 19 февраля. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое меняет условия предоставления льготных кредитов сельскохозяйственникам, что подтверждается документом, представленным на официальном портале правовой информации.

Согласно новому правительственному постановлению, субсидии в объеме 100% ключевой ставки Центробанка будут действовать в отношении договоров по кредитам, которые были заключены в 2017 и 2018 годах. Займы, которые оформили с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года, будут идти на условиях 90%-й субсидии. Если же кредит был получен с 1 сентября 2021 года по 14 февраля нынешнего года, то субсидия достигает 80% индикатора.

После 15-го февраля ставку просубсидируют на 70% ключевой ставки ЦБ РФ. Сама ставка по льготным кредитам остается на уровне, не превышающем 5%.

Бюджет предусматривал на текущий год субсидирование краткосрочного льготного кредитования АПК на 19,6 млрд рублей. В прошлом году на эти цели потратили 29,6 млрд рублей. По этой причине вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину изучить вопрос о направлении в первой половине этого года 20 млрд рублей на субсидирование льготных займов в агропромышленном комплексе.

Российский премьер Михаил Мишустин также утвердил правила предоставления грантов на осуществление проектов в культурной области. Ожидается, что кабмин на протяжении трех лет выделит на указанные цели 28 млрд рублей.