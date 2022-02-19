Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 18:47
18:45
Армия
В Киеве сообщили о гибели двух и ранении четырех бойцов ВСУ в Донбассе
18:45
Общество
Медики NHS предупредили, что недостаток витамина В12 может привести к проблемам со зрением
18:44
Экономика
США могут повлиять на объемы продаж российской нефти
18:44
Общество
Семья из Екатеринбурга заразилась неизвестным штаммом коронавирусной инфекции
18:43
Политика
Зеленский заявил о необходимости немедленного введения санкций против России
18:43
Армия
Зеленский пригрозил вернуть Украине статус ядерной державы
18:40
Весь мир
Байден хочет исключить Никарагуа из договора о свободной торговле в Центральной Америке
18:36
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
18:34
Происшествия
Молодой волгоградец выжил после наезда электрички на станции «Мамаев Курган»
18:32
Шоу-бизнес
Скончавшийся от коронавируса Борис Невзоров пережил убийство второй жены
Все новости

Условия льготного кредитования аграриев меняются в России

Экономика
Условия льготного кредитования аграриев меняются в России
pixabay.com  /  Franz W.

Москва, 19 февраля. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое меняет условия предоставления льготных кредитов сельскохозяйственникам, что подтверждается документом, представленным на официальном портале правовой информации.

Согласно новому правительственному постановлению, субсидии в объеме 100% ключевой ставки Центробанка будут действовать в отношении договоров по кредитам, которые были заключены в 2017 и 2018 годах. Займы, которые оформили с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года, будут идти на условиях 90%-й субсидии. Если же кредит был получен с 1 сентября 2021 года по 14 февраля нынешнего года, то субсидия достигает 80% индикатора.

После 15-го февраля ставку просубсидируют на 70% ключевой ставки ЦБ РФ. Сама ставка по льготным кредитам остается на уровне, не превышающем 5%.

Бюджет предусматривал на текущий год субсидирование краткосрочного льготного кредитования АПК на 19,6 млрд рублей. В прошлом году на эти цели потратили 29,6 млрд рублей. По этой причине вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину изучить вопрос о направлении в первой половине этого года 20 млрд рублей на субсидирование льготных займов в агропромышленном комплексе.

Российский премьер Михаил Мишустин также утвердил правила предоставления грантов на осуществление проектов в культурной области. Ожидается, что кабмин на протяжении трех лет выделит на указанные цели 28 млрд рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Условия льготного кредитования аграриев меняются в России
кредиты льготы мишустин апк
Комментировать