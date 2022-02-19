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Французские власти призвали своих граждан покинуть территорию Украины

Политика
Французские власти призвали своих граждан покинуть территорию Украины
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 19 февраля. Граждане Франции должны эвакуироваться с территории Украины из-за начала боевых действий. Соответствующее заявление сделало французское правительство.

Министерство иностранных дел Великобритании сделало аналогичную рекомендацию для своих граждан. Их попросили воздержаться от любых поездок на Украину.

Известно, что президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном 20 февраля в 13:00 по московскому времени. Информацию обнародовал телеканал BFMTV. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил это заявление.

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча лидеров проходила в Кремле и длилась 2,5 часа.

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