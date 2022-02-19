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НМ ЛНР: разведка подтверждает наращивание группировки ВСУ в Донбассе

Армия
НМ ЛНР: разведка подтверждает наращивание группировки ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 19 февраля. Вооруженные силы Украины продолжают наращивать группировку войск на линии разграничения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, разведка подтверждает концентрацию личного состава и вооружения в регионе. На этом фоне оборонное ведомство республики сохраняет боевую готовность.

«Подразделения Народной милиции находятся в постоянной боевой готовности и обладают достаточным количеством профессионально подготовленных военнослужащих, вооружения и техники, чтобы решительно пресечь любые посягательства на территориальную целостность и безопасность населения Луганской Народной Республики», — сказал Филипоненко.

Ранее в НМ ЛНР сообщали, что ВСУ за сутки обстреляли 16 населенных пунктов. Огонь велся с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

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ЛНР всу донбасс
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