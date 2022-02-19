Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 18:46
18:45
Армия
В Киеве сообщили о гибели двух и ранении четырех бойцов ВСУ в Донбассе
18:45
Общество
Медики NHS предупредили, что недостаток витамина В12 может привести к проблемам со зрением
18:44
Экономика
США могут повлиять на объемы продаж российской нефти
18:44
Общество
Семья из Екатеринбурга заразилась неизвестным штаммом коронавирусной инфекции
18:43
Политика
Зеленский заявил о необходимости немедленного введения санкций против России
18:43
Армия
Зеленский пригрозил вернуть Украине статус ядерной державы
18:40
Весь мир
Байден хочет исключить Никарагуа из договора о свободной торговле в Центральной Америке
18:36
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
18:34
Происшествия
Молодой волгоградец выжил после наезда электрички на станции «Мамаев Курган»
18:32
Шоу-бизнес
Скончавшийся от коронавируса Борис Невзоров пережил убийство второй жены
Все новости

Аналитики Moody's назвали страны СНГ, наиболее уязвимые из-за ситуации с Украиной

Экономика
Аналитики Moody's назвали страны СНГ, наиболее уязвимые из-за ситуации с Украиной
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 19 февраля. Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Молдавия и Армения наиболее уязвимы среди стран СНГ в связи с ситуацией на Украине, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства Moody's.

Санкции против РФ негативно повлияют на государства СНГ, больше всего зависящие от России в плане денежных переводов — это Киргизия и Таджикистан, считает Moody's. Вероятное замедление российской экономики ударит по кредитоспособности Киргизии и Таджикистана из-за снижения денежных переводов трудовых мигрантов, на чью долю, по информации Всемирного банка, приходится 33% и 30% ВВП этих стран соответственно.

Белоруссия, согласно оценке Moody's, получила рейтинг B3 с негативным прогнозом. Киргизии, Таджикистану, Молдавии эксперты присвоили рейтинг B3 со стабильным прогнозом, Армении — Ba3 со стабильным прогнозом. У России имеется суверенный рейтинг инвестиционного качества от Moody's (Baa3) со стабильным прогнозом.

Санкции не затронут экспорт российских энергоносителей. Об этом заявили в администрации США.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитики Moody's назвали страны СНГ, наиболее уязвимые из-за ситуации с Украиной
санкции украина снг
Комментировать