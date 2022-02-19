Аналитики Moody's назвали страны СНГ, наиболее уязвимые из-за ситуации с Украиной

Москва, 19 февраля. Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Молдавия и Армения наиболее уязвимы среди стран СНГ в связи с ситуацией на Украине, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства Moody's.

Санкции против РФ негативно повлияют на государства СНГ, больше всего зависящие от России в плане денежных переводов — это Киргизия и Таджикистан, считает Moody's. Вероятное замедление российской экономики ударит по кредитоспособности Киргизии и Таджикистана из-за снижения денежных переводов трудовых мигрантов, на чью долю, по информации Всемирного банка, приходится 33% и 30% ВВП этих стран соответственно.

Белоруссия, согласно оценке Moody's, получила рейтинг B3 с негативным прогнозом. Киргизии, Таджикистану, Молдавии эксперты присвоили рейтинг B3 со стабильным прогнозом, Армении — Ba3 со стабильным прогнозом. У России имеется суверенный рейтинг инвестиционного качества от Moody's (Baa3) со стабильным прогнозом.

Санкции не затронут экспорт российских энергоносителей. Об этом заявили в администрации США.