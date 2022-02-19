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МИД Бахрейна потребовал объяснений от посла США после его встречи с оппозицией

Весь мир
МИД Бахрейна потребовал объяснений от посла США после его встречи с оппозицией
flickr.com  /  CC BY 2.0

Манама, 19 февраля. Посол США в Бахрейне Стивен Бонди был вызван в МИД королевства для объяснений менее чем через десять дней после вступления в должность.

Дипломат 9 февраля вручил верительные грамоты королю Хамаду бин Исе Аль Халифе. После этого посол встретился с членами неправительственных организаций Бахрейна, что вызвало негодование у властей государства. Министр иностранных дел аравийской монархии Абдель Латиф Аль Зияни выразил протест по поводу переговоров посла с представителями оппозиционных движений, посчитав такой шаг не соответствующим международным стандартам. Чиновник указал представителю США на правила работы дипломатических миссий, предписанные Венской конвенцией, которой его действия противоречили.

Также свое недовольство в относительно резкой форме высказал глава МВД Бахрейна Рашид бин Абдулла Аль Халифа, назвав шаги неправительственных организаций «явным пренебрежением к официальным властям страны, отвечающим за регулирование деятельности подобных ассоциаций».

Он напомнил о событиях 2011 года, когда по стране прокатилась волна протестов. После их силового подавления митинги перешли в ежедневные столкновения демонстрантов с полицией и введенными для поддержания правопорядка саудовскими войсками. Волнения продолжались до 2014-го и сопровождались массовыми арестами и гибелью активистов, что вызвало осуждение стран Запада.

Тогда, в 2011 году, бывший посол США Томас Краески провел встречу с оппозиционерами, которые передали через него послания госсекретарю США Хиллари Клинтон. Она, в свою очередь, выступила с официальным заявлением, попытавшись использовать их требования как инструмент давления на власти Бахрейна. Теперь же глава МВД провел аналогию между нынешними переговорами с представителями НПО и действиями Краески, которые расценил как вмешательство во внутренние дела страны. По словам министра, встречи оппозиции с внешними игроками стали одной из «наиболее заметных причин» развернувшихся беспорядков, повлекших за собой гибель подданных королевства.

«Королевство Бахрейн является правовым государством и не допустит подобного вмешательства в свои внутренние дела», — заявил шейх Рашид.

Общественный резонанс

Встреча Бонди с неправительственными организациями после заявления главы МВД подверглась активной критике не только со стороны официальной Манамы, но и многих представителей прессы, парламентариев и глав ассоциаций, поддерживающих нынешний государственных строй. Они подчеркнули, что не позволят дипломату повторить содеянное его предшественником.

Близкое к официальной Манаме салафитское исламское общество «Аль-Асала» отметило спешку, с которой посол направился на встречу с определенными партиями, едва заняв свой пост. По мнению представителей движения, такие действия дипломата лишь усиливают подозрения по поводу его намерений. Члены «Аль-Асала» считают американское вмешательство одной из основных причин кризиса 2011-2014 годов, который оказал пагубное влияние на настроения в обществе и привел к социальному расколу.

Недобрый знак

Многие наблюдатели также сочли контакты Бонди с рядом организаций Бахрейна недобрым знаком для официальных властей. По их мнению, Манама может подвергнуться давлению со стороны Вашингтона за притеснения в отношении оппозиционеров, партии которых были распущены руководством страны и не допускаются к участию в выборах.

Генеральный секретарь неправительственного Бахрейнского общества по надзору за соблюдением прав человека Фейсал Фулат заявил, что посол преднамеренно встретился с избранной группой представителей НПО, чтобы «услышать одностороннее мнение о ситуации в стране».

Тем не менее одна из упомянутых ассоциаций, Бахрейнское общество прозрачности, подчеркнула, что ее президент Хосейн аль-Рубаи присутствовал на переговорах, преследуя исключительно экономические интересы. Движение заявило о поддержке государственного строя королевства и отвергло возможность своего участия в «политических баталиях».

Несмотря на «правозащитнический» курс администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, вряд ли Вашингтон действительно предпримет какие-то жесткие меры в отношении Манамы, даже если подозрения ее властей касательно встречи Бонди оправданы. Руководство США не захочет обострять отношения с важным военным союзником в этом регионе. Порт столицы королевства — один из немногих в зоне Персидского залива, что способны принять американские авианосные ударные и амфибийно-десантные группы из-за глубокой осадки их кораблей.

Бахрейн уже становился плацдармом войск Вашингтона во время вторжения в Ирак, и, несомненно, может вновь послужить этой цели в случае обострения отношений США и Ирана. По данной причине администрация Байдена наверняка закроет глаза на «вопиющие нарушения политических и гражданских прав», как сделала во время встречи президента с Тамимом бин Хамадом Аль Тани, эмиром Катара, который также находится в черном списке правозащитников.

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