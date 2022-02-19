МИД Бахрейна потребовал объяснений от посла США после его встречи с оппозицией

Манама, 19 февраля. Посол США в Бахрейне Стивен Бонди был вызван в МИД королевства для объяснений менее чем через десять дней после вступления в должность.

Дипломат 9 февраля вручил верительные грамоты королю Хамаду бин Исе Аль Халифе. После этого посол встретился с членами неправительственных организаций Бахрейна, что вызвало негодование у властей государства. Министр иностранных дел аравийской монархии Абдель Латиф Аль Зияни выразил протест по поводу переговоров посла с представителями оппозиционных движений, посчитав такой шаг не соответствующим международным стандартам. Чиновник указал представителю США на правила работы дипломатических миссий, предписанные Венской конвенцией, которой его действия противоречили.

Также свое недовольство в относительно резкой форме высказал глава МВД Бахрейна Рашид бин Абдулла Аль Халифа, назвав шаги неправительственных организаций «явным пренебрежением к официальным властям страны, отвечающим за регулирование деятельности подобных ассоциаций».

#Journalists, writers, parliamentarians, and heads of associations launched a campaign against the #US ambassador.https://t.co/xBz5C6eS1L — The Arab Weekly (@ArabWeekly) February 18, 2022

Он напомнил о событиях 2011 года, когда по стране прокатилась волна протестов. После их силового подавления митинги перешли в ежедневные столкновения демонстрантов с полицией и введенными для поддержания правопорядка саудовскими войсками. Волнения продолжались до 2014-го и сопровождались массовыми арестами и гибелью активистов, что вызвало осуждение стран Запада.

Тогда, в 2011 году, бывший посол США Томас Краески провел встречу с оппозиционерами, которые передали через него послания госсекретарю США Хиллари Клинтон. Она, в свою очередь, выступила с официальным заявлением, попытавшись использовать их требования как инструмент давления на власти Бахрейна. Теперь же глава МВД провел аналогию между нынешними переговорами с представителями НПО и действиями Краески, которые расценил как вмешательство во внутренние дела страны. По словам министра, встречи оппозиции с внешними игроками стали одной из «наиболее заметных причин» развернувшихся беспорядков, повлекших за собой гибель подданных королевства.

«Королевство Бахрейн является правовым государством и не допустит подобного вмешательства в свои внутренние дела», — заявил шейх Рашид.

Общественный резонанс

Встреча Бонди с неправительственными организациями после заявления главы МВД подверглась активной критике не только со стороны официальной Манамы, но и многих представителей прессы, парламентариев и глав ассоциаций, поддерживающих нынешний государственных строй. Они подчеркнули, что не позволят дипломату повторить содеянное его предшественником.

???????? Since the onset of the 2011 revolution, 200+ victims have been murdered by the authorities, some of whom were shot; suffocated with poisonous gas; direct liquidation; torture or medical negligence. #Bahrain#متحدون_على_طريق_الحق pic.twitter.com/eeGrWTqPG1 — Al Aqeel Jawad???? (@JawadAbubakar7) February 14, 2022

Близкое к официальной Манаме салафитское исламское общество «Аль-Асала» отметило спешку, с которой посол направился на встречу с определенными партиями, едва заняв свой пост. По мнению представителей движения, такие действия дипломата лишь усиливают подозрения по поводу его намерений. Члены «Аль-Асала» считают американское вмешательство одной из основных причин кризиса 2011-2014 годов, который оказал пагубное влияние на настроения в обществе и привел к социальному расколу.

Недобрый знак

Многие наблюдатели также сочли контакты Бонди с рядом организаций Бахрейна недобрым знаком для официальных властей. По их мнению, Манама может подвергнуться давлению со стороны Вашингтона за притеснения в отношении оппозиционеров, партии которых были распущены руководством страны и не допускаются к участию в выборах.

Генеральный секретарь неправительственного Бахрейнского общества по надзору за соблюдением прав человека Фейсал Фулат заявил, что посол преднамеренно встретился с избранной группой представителей НПО, чтобы «услышать одностороннее мнение о ситуации в стране».

Тем не менее одна из упомянутых ассоциаций, Бахрейнское общество прозрачности, подчеркнула, что ее президент Хосейн аль-Рубаи присутствовал на переговорах, преследуя исключительно экономические интересы. Движение заявило о поддержке государственного строя королевства и отвергло возможность своего участия в «политических баталиях».

Since 2011, the only structural changes #Bahrain has seen have been for the worse, as opposition parties have been outlawed, the only independent news outlet has been shut down, and new laws have further closed the space for political participation.

#١٤_فبراير pic.twitter.com/NgDLFRy086 — GIDHR (@gulfidhr) February 14, 2022

Несмотря на «правозащитнический» курс администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, вряд ли Вашингтон действительно предпримет какие-то жесткие меры в отношении Манамы, даже если подозрения ее властей касательно встречи Бонди оправданы. Руководство США не захочет обострять отношения с важным военным союзником в этом регионе. Порт столицы королевства — один из немногих в зоне Персидского залива, что способны принять американские авианосные ударные и амфибийно-десантные группы из-за глубокой осадки их кораблей.

Бахрейн уже становился плацдармом войск Вашингтона во время вторжения в Ирак, и, несомненно, может вновь послужить этой цели в случае обострения отношений США и Ирана. По данной причине администрация Байдена наверняка закроет глаза на «вопиющие нарушения политических и гражданских прав», как сделала во время встречи президента с Тамимом бин Хамадом Аль Тани, эмиром Катара, который также находится в черном списке правозащитников.