Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в Донбассе

Донецк, 19 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь еще по трем населенным пунктам на территории Донбасса.

Согласно данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), меньше чем за час минометном обстрелу 120-мм снарядами подверглись Петровское, Ленинское и Спартак.

Ранее сообщалось, что жилые дома в Горловке и Донецке повреждены артиллерийским огнем украинской армии. В результате обстрела были повреждены жилые дома в указанных населенных пунктах.