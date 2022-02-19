Клава Кока и Иван Ургант сняли пародию на пьяную Ольгу Бузову

Москва, 19 февраля. Певица Клава Кока и шоумен Иван Ургант обыграли скандальный момент с телеведущей Ольгой Бузовой, который произошел с ней во время отдыха.

Кока и Бузова вместе были на горнолыжном курорте во Франции. Коллеги не только катались на склонах, но и веселились в местных ресторанах и барах. Исполнительница хита «Пьяную домой» опубликовала в своем Instagram-аккаунте скандальный ролик, где нетрезвая певица еле держится на ногах во время прогулки по Куршавелю.

Ургант и Кока решили вспомнить этот случай и записать на него небольшую пародию перед съемками шоу «Вечерний Ургант». На видео покачивающийся шоумен идет по коридору, а певица снимает его на камеру. Телеведущий просит ее пьяным голосом не выкладывать происходящее на видео.

«Ничего необычного, просто мы идем снимать программу», — приводит слова певицы kp.ru.

Prt Scr instagram.com / @klavacoca

Сама Бузова так и не прокомментировала тот случай, а вот певица Слава резко высказалась о слитых скандальных кадрах. Исполнительница заявила, что не хотела бы иметь таких друзей как Кока.