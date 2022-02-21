Югра вошла в число пяти регионов, которые формируют половину бюджета России

Ханты-Мансийск, 19 февраля. ХМАО, ЯНАО, Санкт-Петербург, Москва, Московская область — на территории этих пяти регионов в 2021 году было собрано 47,6% всех налогов, поступивших в бюджет страны.

Согласно проведенному исследованию, в региональный и федеральный бюджеты из Югры поступило 14,4% всех налогов, собранных в стране. В денежном выражении — это сумма в 4,1 триллиона рублей, передает информационно-аналитический портал Ugra-news. В федеральный бюджет из них направлено 3,75 триллиона рублей, что, например, в два раза превышает перечисленные Москвой 1,87 триллиона рублей. Основные поступления в бюджет обеспечивают налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДС и НДФЛ.

Ранее ФАН приводил данные о налогах и сборах за 2021 год, предоставленные компанией FinExpertiza. Согласно исследованию, в России было собрано 28,53 триллиона рублей, что на 35,8% больше, чем в 2020 году.