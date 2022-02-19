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Аналитик Fitch Маринченко дал оценку европейским резервам газа

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 18:03
Экономика
Аналитик Fitch Маринченко дал оценку европейским резервам газа
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 19 февраля. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал РИА Новости о том, как складывается ситуация в Евросоюзе вокруг нынешней низкой заполненности хранилищ газа.

Тот факт, что сейчас в наличии у Европы не так много голубого топлива в подземных резервуарах, не говорит о том, что ситуация в регионе критична. Как считает специалист, в настоящее время на данной территории достаточно теплая зима, а снижение импорта из России компенсируется повышением объемов закупаемого в других источниках СПГ.

«Зима практически закончилась, ситуация не такая критическая, как может показаться…», — публикует цитату Маринченко «Прайм».

Достаточность энергоносителя ближе к окончанию зимы будет диктоваться объемами ввозимого сырья, а также доступного для покупки сжиженного природного газа, прогнозирует эксперт.

Российский газовый холдинг «Газпром» подсчитал, что в европейских подземных хранилищах сейчас имеется менее 5% от газа, который был закачан туда летом. При этом общая заполненность локальных ПХГ сократилась до 32%. Объем активного газа в резервуарах на 21% меньше, чем в прошлом году.

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