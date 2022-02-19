Москва, 19 февраля. Объем мировой торговли в стоимостном выражении в 2021 году увеличился на 25%, до 28,5 трлн рублей. Стоимость экспорта энергоресурсов выросла на 97%, металлов — на 41%, продукции химпрома — на 35%, продуктов — на 20%, сообщает «Коммерсантъ».

Прирост торговли товарами составил 27%, услугами — 17%. Поставки товаров из Китая увеличились на 43%, из РФ — на 33%, из Бразилии — на 23%, из США — на 12%, из ЕС — на 10%. Рост торговли во многом связан с подорожанием сырьевых товаров.

Железная руда в 2021 году подорожала на 49%, алюминий — на 45%. Зерно, масло, мясо, сахар выросли в цене на 28%.

МВФ прогнозирует, что рост мирового ВВП в 2022 году составит 4,4%. При этом прирост мировой торговли в этом году несколько замедлится.

Торговля между Россией и Украиной в 2021 году увеличилась почти на 23%. При этом Киев старается скрывать это от населения страны и изображает вражду.