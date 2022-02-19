Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перейдет в ЦСКА на правах аренды

Москва, 19 февраля. Футболист английского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен в ближайшее время пополнит состав московского ЦСКА. Боссы «армейцев» договорились с «ирисками» об аренде игрока до конца текущего сезона.

Ивуарийский футболист по контракту с «Эвертоном» получает около 4 млн евро в год. Однако заработную плату Гбамену будет платить английский клуб, а не ЦСКА. Арендное соглашение не предусматривает последующий выкуп полузащитника.

Ранее форвард «Ростова» Давид Тошевски сменил клубную прописку. Македонец продолжит карьеру в словацком в «Земплин Михаловце» на правах годичной аренды. Информацию подтвердили в пресс-службе российского клуба.