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Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перейдет в ЦСКА на правах аренды

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 17:58
Спорт
Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перейдет в ЦСКА на правах аренды
Global Look Press  /  Thomas Frey/dpa

Москва, 19 февраля. Футболист английского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен в ближайшее время пополнит состав московского ЦСКА. Боссы «армейцев» договорились с «ирисками» об аренде игрока до конца текущего сезона.

Ивуарийский футболист по контракту с «Эвертоном» получает около 4 млн евро в год. Однако заработную плату Гбамену будет платить английский клуб, а не ЦСКА. Арендное соглашение не предусматривает последующий выкуп полузащитника.

Ранее форвард «Ростова» Давид Тошевски сменил клубную прописку. Македонец продолжит карьеру в словацком в «Земплин Михаловце» на правах годичной аренды. Информацию подтвердили в пресс-службе российского клуба.

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Все новости / Спорт / Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перейдет в ЦСКА на правах аренды
футбол цска эвертон трансферы жан-филипп гбамен
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