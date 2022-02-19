Екатерина Ковальчук развеяла слухи о расставании с Гариком Харламовым

Москва, 19 февраля. Актриса театра и кино Екатерина Ковальчук опубликовала снимок с мамой комика Гарика Харламова, опровергнув домыслы о разрыве звездной пары.

Харламов и Ковальчук давно не появлялись на публике вместе и не размещали совместные фото. Поклонники решили, что звездная пара прекратила отношения. Недавно актриса дала понять, что это не так, и возлюбленные все еще вместе.

Звезда серила «Беспринципные» недавно посетила ресторан в компании матери юмориста Натальи Харламовой и комика Вадима Галыгина. Совместный снимок родительница артиста опубликовала в своем Instagram-аккаунте, а актриса сделала его репост к себе в Stories.

Prt Scr instagram.com / @khar_nat

Фолловеры решили, что Харламова вряд ли опубликовала бы кадр с бывшей возлюбленной своего сына, а та в свою очередь не прижималась бы к несостоявшейся свекрови, пишет kp.ru. Таким образом, Ковальчук подтвердила, что у них с резидентом Comedy Club все хорошо.

Недавно Харламов акцентировал внимание на том, что в России живет вся его семья — мать, сестры и дочь. Несмотря на то, что в юности комик продолжительное время жил в Чикаго и учился в Stevenson High School, со своим идеальным знанием английского языка он никуда переезжать не собирается.