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Продажи б/у автомобилей класса люкс выросли в России почти на 25%

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 17:48
Экономика
Продажи б/у автомобилей класса люкс выросли в России почти на 25%
maserati.com  /  Maserati

Москва, 19 февраля. Реализация дорогих и престижных автомобилей на отечественной «вторичке» прибавила почти 25% за прошлый год, пишет Forbes.

Аналитики «Авито Авто» выяснили, что подержанные люксовые транспортные средства становятся в стране все популярнее. А самыми востребованными марками в 2021 году стали британская Bentley, итальянская Maserati и соотечественник первой Rolls-Royce.

Однако объем продаж новых машин из такого же сегмента упал на 16%, о чем сообщают специалисты «Автостата». Дальнейшее уменьшение цен на более старые модели, а также спроса на «первичке» вполне вероятно, допустил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль.

«По некоторым люксовым брендам обновился ряд. Здесь, как это традиционно бывает, свежая модель сразу дает всплеск вторичному рынку. Новые авто сильно подорожали в целом, и даже те клиенты, которые рассматривали покупку машин премиум-класса на первичном рынке, вдруг резко обратили внимание, что примерно за эти же деньги есть люксовые», — цитирует эксперта «Коммерсантъ».

Специалисты также советуют приобретать сейчас редкие коллекционные автомобили, которые в будущем можно будет выгодно реализовать заграницей.

Согласно статистике, продажи люкс-авто выросли в 2021 году в РФ на 24,8%. Причем лидировал в сегменте Bentley с 46,5% всех продаж. На втором месте расположился Maserati (21,6%). Машины Rolls-Royce составили долю в 13%, а у спорткаров Lamborghini — 8,7%.

Недавно эксперты сервиса «Банкавто» предложили на официальном уровне разделить автомобили на люксовые и массовые, чтобы обновить систему оплаты налога на роскошь.

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Все новости / Экономика / Продажи б/у автомобилей класса люкс выросли в России почти на 25%
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