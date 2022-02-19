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ФСБ подтвердила попадание двух снарядов в Ростовскую область с территории Украины

Армия
ФСБ подтвердила попадание двух снарядов в Ростовскую область с территории Украины
РУФСБ России по Архангельской области

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Пограничная служба ФСБ подтвердила два случая попадания артиллерийских боеприпасов в Ростовскую область с территории Украины.

Согласно обнародованным данным, один из боеприпасов взорвался в двух километрах от российско-украинской границ на окраине станицы Митякинская Тарасовского района. Другой разрушил хозяйственную постройку в хуторе Маноцкий.

Ранее местные власти сообщили об артиллерийском снаряде, который разорвался в Ростовской области на фоне эскалации напряженности в Донбассе.

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