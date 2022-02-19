ФСБ подтвердила попадание двух снарядов в Ростовскую область с территории Украины

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Пограничная служба ФСБ подтвердила два случая попадания артиллерийских боеприпасов в Ростовскую область с территории Украины.

Согласно обнародованным данным, один из боеприпасов взорвался в двух километрах от российско-украинской границ на окраине станицы Митякинская Тарасовского района. Другой разрушил хозяйственную постройку в хуторе Маноцкий.

Ранее местные власти сообщили об артиллерийском снаряде, который разорвался в Ростовской области на фоне эскалации напряженности в Донбассе.