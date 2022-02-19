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Volkswagen показал тизер нового Amarok 2023

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 17:46
Экономика
Volkswagen показал тизер нового Amarok 2023
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Москва, 19 февраля. Новый автомобиль Volkswagen Amarok 2023 будет гораздо шире прежней версии. Его длина составит 5,35 метра — это на 10 сантиметров больше, чем раньше. Благодаря увеличенному пространству для ног во втором ряду машина станет удобнее для пассажиров, сообщает CAR.RU.

Будет увеличена и грузоподъемность нового пикапа. Благодаря более широким фарам, мускулистой решетке радиатора и бампера машина будет выглядеть иначе, чем прежняя версия. Размер задних вертикальных фонарей также станет больше.

Volkswagen планирует продавать новый Amarok с мощным V6 TDI. Помимо дизельного двигателя машина должна быть оснащена дополнительными бензиновыми агрегатами.

Пока неизвестно, когда именно новый автомобиль поступит в продажу, и сколько он будет стоить. Специалисты считают, что новая версия будет во всем лучше предыдущей.

Компания Toyota в 2021 году продала 10,5 млн автомобилей. Компания является лидером среди мировых автопроизводителей.

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