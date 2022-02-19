Ливанская полиция предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию

Бейрут, 19 февраля. Полиция Ливана пресекла контрабанду 700 тысяч таблеток каптагона, предназначавшихся для транспортировки в Саудовскую Аравию.

«Зафиксировано новое достижение для разведывательного управления, поскольку 700 000 таблеток каптагона были изъяты перед отправкой в ​​Саудовскую Аравию», — отчитался министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави.

Чиновник дополнительно отметил, что с 14 февраля правоохранители арестовали еще три партии запрещенного препарата.

Lebanon's ???????? Interior Minister announced seizure of 700,000 captagon pills headed for Saudi ???????? a few hours after the Internal Security Forces reported that they had also confiscated thousands of such pills bound for Africa



This time in hookahs/water pipeshttps://t.co/ZEQU1wGdjK pic.twitter.com/dptgOFQo3A — Saad Abedine ???????????????? (@SaadAbedine) February 18, 2022

Каптагон — это разновидность фенетиллина, стимулятора амфетаминового типа. Он входит в перечень наркотических веществ во многих странах мира. Будучи изобретенным в 60-х годах XX века, известность и широкое распространение получил лишь в XXI веке, что связано с его массовым употреблением воюющими сторонами в ходе ближневосточных конфликтов.

Предполагается, что мощностями по производству этого наркотика в Ливане обладают вооруженные и структурированные организации «Хезболла» и «Амаль».

In December, Lebanon seized nine million amphetamine Captagon pills headed to the Gulf.



What is Captagon and how did it grow to become a billion-dollar illicit drug trade in the Middle East? ???????? https://t.co/zm6XUaVfSb — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 18, 2022

Ранее контрабанда запрещенных веществ привела к тому, что Саудовская Аравия ввела полный запрет на импорт фруктов и овощей из Ливана, так как пакеты с таблетками часто обнаруживались именно в партиях товаров подобного типа. Разумеется, наркоторговцы немедленно нашли иные маршруты к рынкам сбыта, и данная партия, о которой заявил Мавлави, была расфасована по кальянам, направлявшимся в саудовское королевство.