Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 18:45
18:45
Общество
Медики NHS предупредили, что недостаток витамина В12 может привести к проблемам со зрением
18:44
Экономика
США могут повлиять на объемы продаж российской нефти
18:44
Общество
Семья из Екатеринбурга заразилась неизвестным штаммом коронавирусной инфекции
18:43
Политика
Зеленский заявил о необходимости немедленного введения санкций против России
18:43
Армия
Зеленский пригрозил вернуть Украине статус ядерной державы
18:40
Весь мир
Байден хочет исключить Никарагуа из договора о свободной торговле в Центральной Америке
18:36
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
18:34
Происшествия
Молодой волгоградец выжил после наезда электрички на станции «Мамаев Курган»
18:32
Шоу-бизнес
Скончавшийся от коронавируса Борис Невзоров пережил убийство второй жены
18:32
Общество
Регулярное употребление яблок поможет худеющим сжечь лишний жир к лету
Все новости

Ливанская полиция предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию

Весь мир
Ливанская полиция предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
Global Look Press  /  Napolipress/Keystone Press Agency

Бейрут, 19 февраля. Полиция Ливана пресекла контрабанду 700 тысяч таблеток каптагона, предназначавшихся для транспортировки в Саудовскую Аравию.

«Зафиксировано новое достижение для разведывательного управления, поскольку 700 000 таблеток каптагона были изъяты перед отправкой в ​​Саудовскую Аравию», — отчитался министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави.

Чиновник дополнительно отметил, что с 14 февраля правоохранители арестовали еще три партии запрещенного препарата.

Каптагон — это разновидность фенетиллина, стимулятора амфетаминового типа. Он входит в перечень наркотических веществ во многих странах мира. Будучи изобретенным в 60-х годах XX века, известность и широкое распространение получил лишь в XXI веке, что связано с его массовым употреблением воюющими сторонами в ходе ближневосточных конфликтов.

Предполагается, что мощностями по производству этого наркотика в Ливане обладают вооруженные и структурированные организации «Хезболла» и «Амаль».

Ранее контрабанда запрещенных веществ привела к тому, что Саудовская Аравия ввела полный запрет на импорт фруктов и овощей из Ливана, так как пакеты с таблетками часто обнаруживались именно в партиях товаров подобного типа. Разумеется, наркоторговцы немедленно нашли иные маршруты к рынкам сбыта, и данная партия, о которой заявил Мавлави, была расфасована по кальянам, направлявшимся в саудовское королевство.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ливанская полиция предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
саудовская аравия наркотики ливан каптагон
Комментировать