Новый штраф за отсутствие диагностической карты начнет действовать в России с марта

Москва, 19 февраля. Автомобилистам, для которых технический осмотр остался обязательным, с 1 марта текущего года может грозить новый штраф. Его сумма будет равняться 2000 рублей.

Выписывать штраф планируют раз в сутки и лишь тем, кто ездит с явной технической неисправностью, заметной даже невооруженным глазом. Речь идет о блоке поправок в КоАП, связанных с федеральным законом № 494-ФЗ, отменившим обязательный ТО личных легковых машин и мотоциклов россиян.

Здесь же отмечается, что для транспорта, в отношении которого проведен техосмотр и выдана диагностическая карта, ТО также не является обязательной процедурой. Исключение предусмотрено только для случаев визуального обнаружения неисправности инспектором ДПС на дороге.

Власти ряда регионов России ранее ввели специальные выплаты для граждан, передавших информацию о нетрезвых водителях.