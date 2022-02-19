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Фигуристка Бойкова считает заниженными их с Козловским оценки после выступления на ОИ-2022

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 17:42
Олимпийские игры 2022
Фигуристка Бойкова считает заниженными их с Козловским оценки после выступления на ОИ-2022
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 19 февраля. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свое выступление в парном катании на Олимпиаде в Пекине.

Бойкова заявила, что выходила на лед не за четвертым местом. Она отметила, что осталась недовольна результатами выступления. При этом спортсменка считает, что их пара не совершила ни одной грубой ошибки.

«Мы получили не свои баллы. Не знаю почему так произошло. Я хочу посмотреть распечатки, поговорить с тренером, может, мы что-то не видели», — заявила Бойкова журналистам.

Козловский в свою очередь рассказал о начале новой олимпийской истории. Он заявил о желании пройти ее с высоко поднятой головой, учитывая весь свой прошлый опыт.

Российские фигуристы завершили выступление на соревнованиях спортивных пар в произвольной программе. Сборную Россию представляли три пары. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигуристка Бойкова считает заниженными их с Козловским оценки после выступления на ОИ-2022
олимпиада козловский бойкова
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