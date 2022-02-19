НМ ЛНР: украинская армия обстреляла 16 населенных пунктов в Донбассе

Луганск, 19 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели обстрел 16 населенных пунктов в Донбассе за сутки, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Согласно информации оборонного ведомства республики, при ведении огня украинской армией активно применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Ранее сообщалось, что жилые дома в Горловке и Донецке повреждены артиллерийским огнем ВСУ. Отмечается, что в результате артиллерийского огня были повреждены жилые дома в указанных населенных пунктах.