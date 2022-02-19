Поставщикам энергоресурсов придется исправлять ошибки властей ЕС

Брюссель, 19 февраля. Еврокомиссия стремится принять меры, чтобы в следующем отопительном сезоне страны ЕС не страдали из-за энергокризиса, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Bloomberg.

Европейским государствам надо будет заранее готовиться к отопительному сезону и к 30 сентября обеспечивать необходимый запас газа в хранилищах. Так страны ЕС смогут избежать повторения ситуации с дефицитом энергоресурсов и ростом цен на них, которая наблюдалась в этом сезоне.

«Нельзя исключать, что меры облегчат каким-то образом существование покупателей в Европе. Но есть ряд нюансов, которые могут возникнуть при осуществлении плана. Важно понять, если Еврокомиссия введет обязанности для стран, будут ли они перекладывать их на компании», — считает преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

ЕС планирует обязать иностранные компании, имеющие хранилища в ЕС, заботиться о пополнении запасов газа и переложить ответственность на них. Пока непонятно, насколько им будет это выгодно и не захотят ли компании продать свои хранилища кому-то в ЕС. Непонятно, насколько это рентабельно, ведь за газ при закачке в хранилища надо платить заранее, а прибыль можно будет получить только после его продажи через несколько месяцев.

Страны, не имеющие свои хранилища, будут вынуждены договариваться с соседями об аренде их ПХГ.

Аналитики Франции считают, что Европа не сможет обойтись без российского газа. В мире нет поставщиков, которые смогли бы обеспечить ЕС необходимым объемом поставок.