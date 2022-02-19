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Канцлер Германии Шольц заявил о дискуссии с Путиным по поводу термина «геноцид»

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 17:36
Политика
Канцлер Германии Шольц заявил о дискуссии с Путиным по поводу термина «геноцид»
Global Look Press  /  Michele Tantussi/dpa

Берлин, 19 февраля. Слова российского лидера Владимира Путина о геноциде в Донбассе являются "смехотворными". Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Аргументы Путина по поводу геноцида в Донбасе выглядят якобы нелепо, заявил Шольц во время Мюнхенской конференции по безопасности. Канцлер Германии сказал, что у него с главой России ведется историческая дискуссия по поводу термина «геноцид». Шольц считает, что не стоит буквально воспринимать слова Путина.

«Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я отказываюсь делать это. Я воспринимаю это как историческую дискуссию», – заявил Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению канцлера ФРГ, поводов, чтобы бояться НАТО и ЕС, нет, но Путин думает иначе. Президент РФ в качестве примера приводит ситуацию с бывшей Югославией, где НАТО проявила агрессию. Однако, по мнению Шольца, есть большая разница в этой ситуации и в той, что происходит в Донбассе.

Даже после соглашения о перемирии обстрелы ДНР и ЛНР с украинской стороны продолжаются. В России не раз говорили о том, что Киев нарушает Минские соглашения.

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украина германия шольц
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