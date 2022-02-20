Как Евросоюз пытается сделать из России «агрессора» на фоне обострения в Донбассе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности нового пакета санкций со стороны Евросоюза в адрес России. Сами ограничения, их принятие или непринятие будут рассматриваться в ближайшие дни начиная с этой субботы.

При этом поводом к ним, насколько можно судить со слов главы немецкого правительства, служит то, что Россия, в принципе, может напасть на Украину и этим как-то уж слишком сильно напрягает «западных партнеров». То есть речь действительно идет о возможных реальных ограничениях просто по факту ничем не подкрепленных теорий о российском «вторжении».

В частности, говоря о рассмотрении новых санкций на уровне ЕС, Шольц заявил:

«Мы никогда не должны быть наивными. Со стороны России присутствует наращивание военных сил, достаточное для того, чтобы вести войну против Украины».

При этом, по мнению канцлера ФРГ, «военно-технический ответ», формулировка, которая фигурирует в российских документах, созданных в ходе диалога с США о проекте Договора о коллективной безопасности, не более чем завуалированные и смягченные слова о «военной агрессии».

Здесь, к слову, важно понимать, что пока российская сторона отказывается комментировать, каким именно будет этот самый «ответ». Но, исходя из того, чего именно мы хотим и от США, и от стран НАТО, он явно не будет локальным и настолько «топорным», как «вторжение на Украину».

Ровно потому, что Украина и ее принципиально «внеблоковый» статус в Соглашении о мерах обеспечения безопасности фигурируют вовсе не как основной пункт, но как один из многих, куда более глобальных. Там есть и тезисы о принципиальном нерасширении Североатлантического альянса на восток. И о том, чтобы НАТО не включала в свой состав бывшие советские республики, среди которых значится не только Украина, но и, например, Грузия и Молдавия. Однако почему-то западная пресса и политики ничего про «угрозу вторжения» в эти страны не говорят.

Но для нас важным остается то, что при таких запросах российской стороны отвечать на их игнорирование столь локально и столь предсказуемо Кремль не будет. Россия с начала нулевых поднаторела в технике «ассиметричных ответов». И, думается, нынешняя ситуация не станет исключением в плане российских мер, в случае если все переговорные процессы зайдут в тупик.

Федеральное агентство новостей /

Второй важный момент — это тот факт, что ЕС будет обсуждать антироссийские санкции просто по факту неких абстрактных «угроз» со стороны РФ. То есть наша страна никуда не вторглась, отводит войска из Белоруссии после учений и вообще на уровне официальных лиц постоянно заявляет о своей приверженности дипломатическим путям решения любых конфликтных вопросов. Но санкции уже готовы, и их введение уже обсуждается.

Более того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже говорит о том, какие именно санкции рассматриваются руководством Евросоюза. Тут, к слову, никаких неожиданностей нет. Это возможное ограничение для России кредитных операций, то есть пресловутое отключение от системы SWIFT, а также «блокировка на поставку технологий».

В частности, глава ЕК заявила:

«Мы совместно с США, Соединенным Королевством и Канадой согласовали всеобъемлющий пакет санкций. В случае, если Россия ударит, мы ограничим доступ к финансовым рынкам для российской экономики и введем экспортные ограничения, которые блокируют возможности России по модернизации и диверсификации ее экономики. У нас есть множество высокотехнологичных товаров, по которым мы доминируем, и они не смогут быть легко заменены Россией».

Что характерно, по данным западной прессы со ссылкой на источники, «пожелавшие остаться анонимными», в ЕС рассматривают возможность исключить энергетическую сферу из нового санкционного пакета. Российский газ Европе все же очень нужен.

Что касается готовности или неготовности России по поводу возможных санкций, то об этом на днях очень четко рассказал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера,

«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден, потому что цель — в другом. Цель в данном случае — затормозить развитие России».

Но самое показательное во всей этой истории — то, почему именно сейчас вновь пошел разговор о санкциях со всех сторон и почему тот же канцлер Германии, который недавно участвовал в переговорах в Москве с Путиным, так ужесточил риторику. Есть версия, что Россию сейчас пытаются спровоцировать на участие в очередном витке конфликта на востоке Украины.

Федеральное агентство новостей /

Там в последние несколько дней возобновились боестолкновения, а ВСУ ведет по территории народных республик минометный огонь. И это уже привело к тому, что глава ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию мирного населения республики в Россию.

Более того, Народная милиция ДНР получила в свое распоряжение план наступления ВСУ на Донбасс, о чем заявил заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин. По его словам,

«Цель украинской наступательной операции — «зачистка» территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик».

В свою очередь не чем иным, кроме как провокацией, нельзя назвать взрыв снаряда на территории Ростовской области на расстоянии километра от украинской границы. Кстати, по последним данным, это уже не единичный случай, и в регионе был зафиксирован повторный взрыв, предположительно, боевого снаряда, выпущенного с территории Украины.

И да, в Ростовской области в связи с этими инцидентами и главным образом от огромного наплыва беженцев введен режим чрезвычайной ситуации.

И на этом фоне, под разговоры о «российской агрессии» и санкциях, правительство Нидерландов 18 февраля заявило о том, что готово поставлять Украине летальное и наступательное вооружение. В официальном сообщении говорится:

«Решение принято в ответ на запрос Украины об оказании военной помощи. Речь идет о поставках снайперских винтовок с боеприпасами, шлемов, бронежилетов, радаров и металлоискателей для поиска мин».

И в общем-то, к огромному сожалению, понятно, против кого будут использованы эти снайперские винтовки и боеприпасы.

Но главным «провокатором» и «агрессором» для наших «западных партнеров» все равно остается Россия, и ЕС обсуждает пакет санкций в отношении именно нашей страны. Которая принципиально «не вторгается», а сейчас принимает тысячи беженцев.

Вся эта ситуация отдает каким-то совершенно запредельным цинизмом и неспособностью Европы хотя бы минорно урезонить Киев. А уж про соблюдение Минских соглашений, которые так активно обсуждались в последние недели, в данной ситуации речи не идет в принципе.

И это в очередной раз демонстрирует нам цену европейской дипломатии и степень надежности договоренностей с «западными партнерами». И в этой связи все же очень хочется надеяться, что у нашего государства есть «асимметричные» и дипломатические методы для скорейшего разрешения кризиса на востоке Украины. Уже даже не столько из каких-то хитрых стратегических побуждений, а просто потому, что мирных граждан, которых снова убивают и буквально вынуждают бежать из своих домов, очень жаль.