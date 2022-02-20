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Обострение будет идти дальше: политолог Романов дал неутешительный прогноз по Донбассу

Политика
Обострение будет идти дальше: политолог Романов дал неутешительный прогноз по Донбассу
Федеральное агентство новостей  / 

Украина при поддержке НАТО намеренно обостряет ситуацию на юго-востоке страны. Ее цель — втянуть народные республики в бессмысленную войну. Потому дальше ситуация на границе с Донбассом будет лишь обостряться, и, скорее всего, силовой операции не избежать. Так считает политолог и аналитик интернет-издания PolitRussia Роман Романов. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН.

«Единственное, что останавливает того же Зеленского от масштабной военной операции прямо сейчас — это наличие российской военной машины. Он знает, что, по сути, Украина ничего не сможет противопоставить российской армии и будет, скорее всего, разбита. Но надежда все же тлеет в его душе. Я думаю, что обострение ситуации будет идти дальше. Так как у Украины очень простая развилка сейчас, либо они идут ко дну, погружаясь в экономический кризис, и Зеленский берет на себя всю ответственность и начинает бороться с внутренними проблемами, либо же спасает себя, устраивая войну против народных республик и России», — заявил политолог.

«Полноценная накачка к войне»: политолог Романов объяснил, почему Украина выберет силовую операцию в Донбассе
Федеральное агентство новостей /

 

Накануне политолог Владимир Рогов рассказал, что англосаксы готовят на Украине смертельную провокацию. Ведь об этом свидетельствуют не только объективные разведывательные данные, но и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «нападение России может начаться с реальной или мнимой химической атаки».

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