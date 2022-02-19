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Россияне стали чаще интересоваться ипотекой на загородные дома

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 17:28
Экономика
Россияне стали чаще интересоваться ипотекой на загородные дома
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Москва, 19 февраля. Покупка загородного жилья в ипотеку стала пользоваться большей популярностью у россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные российских банков.

Так, «Сбер» выдал на строительство индивидуальных домов или покупку готовых 116 тыс. ипотечных кредитов на 304 млрд рублей. Это оказалось на 80% больше показателя 2020 года. В ВТБ за год на подобные объекты оформили 6,7 тыс. кредитов (+50%).

На формирование интереса к частной недвижимости оказала влияние пандемия коронавируса, отметили эксперты сервиса «Домклик». Люди оценили преимущества проживания в частном доме, а также им стали доступны программы господдержки, например, льготная ипотека на ИЖС.

Спрос на загородное жилье класса люкс в Московской области увеличился на 63%. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков Knight Frank.

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