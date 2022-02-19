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МИД Германии настоятельно призвал граждан страны покинуть Украину

Политика
МИД Германии настоятельно призвал граждан страны покинуть Украину
TACC  /  Марченко Анна

Берлин, 19 февраля. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть территорию Украины сейчас, сообщили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Соответствующая информация опубликована на сайте МИД ФРГ. В Берлине уточнили, что также даны предупреждения против поездок на Украину.

«Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну сейчас», — сказано в сообщении.

Помимо этого, МИД Австрии также призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину, за исключением западных районов.

Накануне ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации женщин, детей и людей пожилого возраста с территории Донбасса. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о начале всеобщей мобилизации. Аналогичное решение принял и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ранее власти США выразили обеспокоенность планами украинского лидера Владимира Зеленского уехать из государства, чтобы посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности. По данным телеканала NBC, Белый дом не оценил его намерения покинуть Украину.

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