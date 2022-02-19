Сборная России превзошла рекорд Игр-2014 по числу завоеванных медалей

Пекин, 19 февраля. Сборная России побила рекорд отечественных команд по количеству медалей, завоеванных на одних Олимпийских играх.

После выступления спортивных пар в фигурном катании в активе национальной команды России 31 награда (6-11-14). На Играх-2014 в Сочи российская команда завоевала 29 медалей (11-9-9).

Ранее в субботу в лыжном марафоне на 28,4 км российский лыжник Александр Большунов завоевал награду наивысшей пробы, Иван Якимушкин — серебро. Большунов на пекинских Играх-2022 завоевал три золота, одно серебро и одну бронзу.

Церемония закрытия Олимпиады в столице КНР состоится в воскресенье, 20 февраля.