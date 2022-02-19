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Байден заявил, что «сочувствует» американцам, которые страдают от роста цен

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 17:37
Весь мир
Байден заявил, что «сочувствует» американцам, которые страдают от роста цен
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 19 февраля. Президент США Джо Байден изменил свою позицию касательно проблемы роста инфляции в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время своего последнего выступления президент рассказал о том, что вырос в большой семье, где ощущалось изменение стоимости продуктов.

«Я вырос в семье, где цену чувствовали на кухне. Все знали. Все это чувствовали. Я понимаю», — сказал он.

В июле 2021 года, когда инфляция ускорилась самыми большими темпами за последние 13 лет, президент сообщил, что «повышение цен ожидалось, но оно будет временным». В сентябре глава государства заявил, что «есть много доказательств того, что цены на газ должны были снизиться, но этого не произошло».

«Все: от газа до буханки хлеба — стоит дороже. И это вызывает беспокойство, хотя заработная плата растет», — сказал он в ноябре.

Позиция Байдена по вопросу инфляции меняется в преддверии промежуточных выборов в США, пишет WSJ. Президент планирует поговорить о повышении цен во время своего выступления 1 марта, сообщил журналистам источник в Белом доме.

Инфляция растет

Последние данные Федерального бюро статистики труда США (BLS) показали, что цены выросли на 7,5% за последние 12 месяцев. Американцы увидели, что стоимость газа повысилась на 40%, а жилья — более чем на 4%. При этом рост цен затронул практически все товарные группы: от недвижимости и автомобилей до бензина и продуктов. Свой вклад в разгон инфляции внесло и повышение средних заработных плат, которое происходит на фоне острой нехватки рабочих рук во многих секторах экономики.

Байден заявил, что «сочувствует» американцам, которые страдают от роста цен
Федеральное агентство новостей /

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