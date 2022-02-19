Байден заявил, что «сочувствует» американцам, которые страдают от роста цен

Вашингтон, 19 февраля. Президент США Джо Байден изменил свою позицию касательно проблемы роста инфляции в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

President Biden is shifting his message on inflation to show he is feeling Americans’ pain, in the midst of mounting public frustration over rising prices https://t.co/s94P3mPHqB — The Wall Street Journal (@WSJ) February 18, 2022

Во время своего последнего выступления президент рассказал о том, что вырос в большой семье, где ощущалось изменение стоимости продуктов.

«Я вырос в семье, где цену чувствовали на кухне. Все знали. Все это чувствовали. Я понимаю», — сказал он.

В июле 2021 года, когда инфляция ускорилась самыми большими темпами за последние 13 лет, президент сообщил, что «повышение цен ожидалось, но оно будет временным». В сентябре глава государства заявил, что «есть много доказательств того, что цены на газ должны были снизиться, но этого не произошло».

«Все: от газа до буханки хлеба — стоит дороже. И это вызывает беспокойство, хотя заработная плата растет», — сказал он в ноябре.

Позиция Байдена по вопросу инфляции меняется в преддверии промежуточных выборов в США, пишет WSJ. Президент планирует поговорить о повышении цен во время своего выступления 1 марта, сообщил журналистам источник в Белом доме.

Инфляция растет

Последние данные Федерального бюро статистики труда США (BLS) показали, что цены выросли на 7,5% за последние 12 месяцев. Американцы увидели, что стоимость газа повысилась на 40%, а жилья — более чем на 4%. При этом рост цен затронул практически все товарные группы: от недвижимости и автомобилей до бензина и продуктов. Свой вклад в разгон инфляции внесло и повышение средних заработных плат, которое происходит на фоне острой нехватки рабочих рук во многих секторах экономики.