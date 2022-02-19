Глава комитета бундестага Германии Штрак-Циммерман: НАТО не в состоянии напугать Россию

Берлин, 19 февраля. НАТО не имеет возможностей для того, чтобы испугать Россию. Об этом заявила глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

С таким заявлением она выступила в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия на Украину. По ее словам, такой шаг не будет предпринят, поскольку это никак повысит военную устойчивость Киева и не вызовет озабоченность у президента РФ Владимира Путина.

«Владимир Путин не боится НАТО, не боится нашего оружия», — добавила Штрак-Циммерман.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил проигнорировать тему эвакуации жителей Луганской и Донецкой народных республик. Его примеру также последовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.