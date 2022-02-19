Ndjoni Sango: миротворцы ООН не справились с выполнением мандата в ЦАР

Банги, 19 февраля. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН не смогли обеспечить безопасность жителей Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает Ndjoni Sango.

«Граждане ЦАР требуют миротворцев ООН покинуть страну. Многочисленные преступления, дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом, пособничество боевикам — эти факторы объясняют недовольство населения и их желание выдворить «голубых касок». Миссия ООН обладает колоссальным бюджетом, военным арсеналом и материально-техническими средствами. Они должны были восстановить мир в ЦАР, но этого не произошло. Контингент МИНУСКА не справляется с выполнением собственного мандата», — написано в материале издания.

Ранее в Центральноафриканской Республике прошло заседание круглого стола на тему многочисленных нарушений прав человека, совершенных миротворцами ООН. Мероприятие состоялось в конференц-зале стадиона «Бартелеми Боганда», куда пришли юристы, общественные деятели, журналисты и лидеры мнений.

Участники встречи сообщили, что «голубые каски» регулярно взаимодействуют с радикалами и укрывают их на территории военных объектов, защищая боевиков от ареста со стороны бойцов национальной армии.