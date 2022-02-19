Российские водители такси назвали вежливость лучшим качеством пассажиров

Москва, 19 февраля. Сотрудники компании «Яндекс Go» рассказали, по каким критериям водители такси оценивают пассажиров. Прежде всего они обращают внимание на вежливость.

Как отметили сами таксисты, чаще всего они также смотрят на пунктуальность и ценят аккуратное обращение с салоном автомобиля. Для некоторых водителей важно, чтобы пассажир придерживал дверь, передает «Газета.Ru».

«Мы не блокируем пользователей за низкий рейтинг, он не влияет на скорость подачи автомобиля и стоимость поездки», — раскрыли в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что беспилотные такси компании «Яндекс» запустят на 18 столичных улицах, на территории «Сколково», а также в Иннополисе и в центре «Сириус» в Краснодарском крае. По регламенту, в машине будет присутствовать водитель-испытатель, готовый в любой момент взять управление на себя.