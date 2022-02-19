Киев, 19 февраля. Срыв Минских договоренностей в виде обострения на линии разграничения приведет к еще более невыгодным для Киева соглашениям с потерей теперь уже всего Донбасса.

Судя по тому, что сейчас происходит на юго-востоке Украины, расширение границ Луганской и Донецкой народных республик может произойти уже в ближайшие дни. Причем Киеву придется на это согласиться, как и на другие неприятные для украинской власти моменты вроде признания ЛДНР Россией, заключение военного союза и ввод российских миротворцев на территорию республик.

С таким предупреждением в адрес власти в эфире украинского телеканала «НАШ» выступил бывший народный депутат и глава киевского бюро Интерпола Кирилл Куликов, подчеркнув, что Зеленский собственными руками рвет последнюю связь Донбасса с Украиной.

Федеральное агентство новостей / Руслан Мармазов

«Минские соглашения были последним мостиком, соединявшим Украину с Донбассом. Они были невыгодны Украине, можно сказать, что были против Украины, но это был последний формат, который как-то восемь лет удерживал тезис, что Донбасс — часть Украины. Сейчас Киев крушит этом мостик. Сейчас уже можно предсказать российских миротворцев на границе. Причем я могу вас уверить, что граница республик измениться с таким развитием событий, причем в ближайшие дни. Мы постоянно дергали тигра за усы и допрыгались до того, что российские миротворцы на законных основаниях скоро встанут на границах Донецкой и Луганской областей», — предсказал расширение ЛДНР Куликов.

Бывший депутат добавил, что Зеленский даже какое-то время вел себя более или менее разумно, пытаясь опровергнуть военную истерию западных СМИ по поводу вторжения. Однако минутное прозрение не смогло исправить огромного числа ошибок по всем другим направлениям. К примеру, сейчас никто не поручится за то, что украинский гарант вообще контролирует свои вооруженные силы. Партия войны в лице Порошенко, Яценюка и прочих главных майданщиков уже сейчас раскачивает ситуацию, требуя дальнейшего обострения. А ведь они контролируют немалое число радикалов, многие из которых сейчас на передовой. Банковая давно утратила контроль над ситуацией в стране и спровоцировала трагедию, которая может развернуться на Украине со дня на день.

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