Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 18:43
18:40
Весь мир
Байден хочет исключить Никарагуа из договора о свободной торговле в Центральной Америке
18:36
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
18:34
Происшествия
Молодой волгоградец выжил после наезда электрички на станции «Мамаев Курган»
18:32
Шоу-бизнес
Скончавшийся от коронавируса Борис Невзоров пережил убийство второй жены
18:32
Общество
Регулярное употребление яблок поможет худеющим сжечь лишний жир к лету
18:32
Общество
Специалисты клиники Мэйо назвали усталость и чрезмерную жажду симптомами диабета
18:28
Армия
Басурин: Запад под любым предлогом пытается связать Россию с конфликтом в Донбассе
18:28
Олимпийские игры 2022
Валиевой может понадобиться помощь психолога после Олимпиады в Пекине
18:27
Политика
Зеленский опроверг информацию о взрывах снарядов в Ростовской области
18:27
Происшествия
Мигрант в Самаре поджег машину любовника жены на глазах сотрудника УФСИН
Все новости

Первые поезда с беженцами из Донбасса прибыли в Россию

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 17:07
Общество
Первые поезда с беженцами из Донбасса прибыли в Россию
Политика сегодня  /  Алиса Денисова

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Поезда с эвакуированными жителями Донбасса прибыли в Ростовскую область. Отмечается, что они доставили в Россию более 800 жителей ЛНР и ДНР.

Решение об эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик было принято вечером пятницы, 18 февраля. В первую очередь власти республик эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. Как сообщает ТАСС, к вечеру 19 февраля в Россию доставят поездами около 1,5 тысячи человек. Отмечается, что беженцев из ДНР и ЛНР размещают в санатории «Звезда», расположенном на берегу Таганрогского залива. Они проходят медицинский осмотр, после чего их обеспечивают отдельными комнатами и горячим питанием.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Первые поезда с беженцами из Донбасса прибыли в Россию
беженцы донбасс поезд
Комментировать