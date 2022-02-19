Первые поезда с беженцами из Донбасса прибыли в Россию

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Поезда с эвакуированными жителями Донбасса прибыли в Ростовскую область. Отмечается, что они доставили в Россию более 800 жителей ЛНР и ДНР.

Решение об эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик было принято вечером пятницы, 18 февраля. В первую очередь власти республик эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. Как сообщает ТАСС, к вечеру 19 февраля в Россию доставят поездами около 1,5 тысячи человек. Отмечается, что беженцев из ДНР и ЛНР размещают в санатории «Звезда», расположенном на берегу Таганрогского залива. Они проходят медицинский осмотр, после чего их обеспечивают отдельными комнатами и горячим питанием.