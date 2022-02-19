Боеприпас попал в дом в приграничном хуторе Ростовской области

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Артиллерийский боеприпас попал в дом, расположенный в приграничном хуторе на территории Ростовской области, сообщают местные власти.

Снаряд взорвался в одном километре от государственной границы в станице Митякинской. Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности в Донбассе, где ВСУ применяют тяжелую артиллерию для обстрелов Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее в регионе произошел аналогичный инцидент. Разрыв снаряда был зафиксирован на территории Тарасовского района