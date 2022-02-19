София, 19 февраля. Самый опасный день в истории человечества – 22 февраля 2022 года. Такое пророчество сделала знаменитая ясновидящая Ванга.

Пророчество Ванги о судьбоносном дне для всего мира привлекло внимание экспертов с приближением зеркальной даты – 22.02.2022. Кум известной ясновидящей Сергей Косторной пару лет назад в программе Первого канала заявлял о том, что дата, состоящая из пяти двоек, может стать самой опасной. Именно в этот день два года назад эпидемия COVID-19 приобрела мировые масштабы.

Бизнесмен Борис Кючуков, лично общавшийся еще в 90-х с Вангой, заявляет о предсказании провидицы, в котором говорилось, что в 2022-м году произойдет самое важное событие.

«На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце», – говорила о силе зеркальной даты Ванга.

Предсказывала Ванга и судьбу России, заявляя, что в 2022 году произойдет объединение двух стран, разделенных большой водой, но Россия этого не испугается. Эти государства будут тайно проводить переговоры и решать, как покорить РФ, но стране удастся увидеть их «двуличие». Ванга заявляла, что Россия будет претерпевать изменения, но люди останутся прежними.

По мнению нумерологов, цифра два имеет свойства симметрии. 22 февраля 2022 года все качества усилятся в шесть раз. Нули, которые также присутствуют в дате, наполнены созидающей и разрушающей энергией одновременно.

Ранее западные СМИ публиковали информацию о якобы «российском вторжении» на Украину в феврале этого года. Эти заявления сделали мифы о «войне» еще более устрашающими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что действия США и Великобритании можно расценивать как пропаганду войны.