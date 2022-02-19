«На минуточку» с Александром Малькевичем. Либеральная диктатура Трюдо, или в Канаде можно все?!

Почему российские СМИ не пишут о масштабных силовых операциях, которые проводят местные полицейские в Канаде против мирно протестующих? Журналист Александр Малькевич уверен, что в информационной «войне» мы упускаем очень важные моменты.

В Канаде конная полиция, кавалерия реально топчет людей — под копытами лошади погибла одна из женщин. Но мы понимаем, что это другое.

Также в Канаде банки блокируют счета не только участников «конвоя свободы», протеста дальнобойщиков, но и морозят активы тех, кто им деньги перечислял и жертвовал. В стране ввели режим ЧС.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо — кумир либеральной общественности во всем мире, красавчик в модных и ярких носках. Он стал локальным диктатором, получил широкие права в рамках введенного режима ЧС и рассказывает, что Канада отражает агрессию.

То есть получается, им можно, потому что они отстаивают демократию, а плохие, как обычно, мы.