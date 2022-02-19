Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине 

Пекин, 19 февраля. Российские фигуристы завершили выступление на соревнованиях спортивных пар в произвольной программе. Сборную Россию представляли три пары.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, по сумме баллов у них - 239.25. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 237,71 баллов, завоевав бронзу.

Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрия Козловского заняла четвертое место, получив 220.50 баллов по сумме двух прокатов. Главные соперники российских спортсменов китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун стали олимпийскими чемпионами.

Напомним, что Олимпиада завершится 20 февраля. Сборная России в обще зачете идет на восьмом месте.