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Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине 

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 16:57
Спорт
Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине 
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 19 февраля. Российские фигуристы завершили выступление на соревнованиях спортивных пар в произвольной программе. Сборную Россию представляли три пары.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, по сумме баллов у них - 239.25. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 237,71 баллов, завоевав бронзу.

Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрия Козловского заняла четвертое место, получив 220.50 баллов по сумме двух прокатов. Главные соперники российских спортсменов китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун стали олимпийскими чемпионами.

Напомним, что Олимпиада завершится 20 февраля. Сборная России в обще зачете идет на восьмом месте.

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Все новости / Спорт / Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине 
олимпиада фигурное катание Галлямов
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