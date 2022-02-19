Кишинев частично компенсирует населению траты на газ и тепло

Кишинев, 19 февраля. Бытовые молдавские потребители смогут получить поддержку от государства на фоне энергокризиса и выросших квитанций, пишет ТАСС.

Молдавское правительство приняло решение о выделении порядка 292,4 млн леев или 16,4 млн долларов на цели компенсирования гражданам увеличившихся газовых тарифов, а также квитанций за отопление. К такому выводу власти пришли по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Министерство труда и социальной защиты выплатит аванс в размере 266,9 млн леев (14,8 млн долларов) в адрес предприятия "Термоэлектрика" и платеж в размере 25,4 млн леев (1,4 млн долларов) для "ТЭЦ-Норд"», — указывается в сообщении на сайте правительства.

Предполагается, что именно так власти компенсируют расходы молдаван за период с февраля по март нынешнего года. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее одобрило рост тарифов для бытовых потребителей с 4,2 до 11,08 лея за кубометр. В тот момент кабмин частично поддержал потребление населением газа в объеме до 150 кубических метров в месяц на домохозяйство.

Стоимость газа для Молдавии увеличилась в январе с 457 долларов до 647 долларов за тысячу куб.м. Газораспределительный оператор «Молдовагаз» попросил НАРЭ повысить тариф до 15,59 лея. Председатель организации Вадим Чебан также ранее заявил, что компания намеревается оплатить поставки голубого топлива «Газпрому» до вечера понедельника, 21 февраля.