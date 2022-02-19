Лидеры смазывали пятки салом и бежали: политолог Вородин вспомнил о судьбе украинского проекта столетней давности

Сегодня мы наблюдаем очередное обострение вокруг ДНР и ЛНР. Милитаристская пропаганда в «свободных и демократических» западных странах уже превзошла сама себя. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Дмитрий Вородин.

По его словам, такого накала военной истерии мир не видел уже давно.

«А специалисты по этому вопросу утверждают, что даже перед нападением на Ирак в 2003 году не велось такой всеобъемлющей пропагандистской кампании, — подчеркнул политолог. — Естественно, на Западе намерены воевать со «злыми русскими» до последней капли украинской крови силами самих же украинцев. Поскольку Украина, к сожалению для ее жителей, не обладает субъектностью и находится на поруках, украинская пропаганда уныло и примитивно вторит западным рупорам».

Эксперт напомнил, что «все это мы уже видели, через все это мы уже проходили».

«Давайте вспомним, как в августе 1914 года во Львове (извините, в Лемберге) националисты основали «Загальну украiньську раду», которую возглавил депутат австрийского рейхстага Кость Левицкий. 28 тысяч «щирых» украинцев изъявили желание убивать «злыдней москалей». Однако в Украинский легион вступили лишь 2,5 тысячи «сичевых стрельцов». Гора родила мышь. Впоследствии, после появления Украинской народной республики, ситуация повторилась еще красочнее. Сперва — воинственная пропаганда, а как только поблизости были красные — лидеры смазывали пятки салом и бежали на все четыре стороны. Нехай другие воюют», — рассказал собеседник ФАН.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, продолжил он.

Федеральное агентство новостей /

«В очередной раз мы находимся на пороге не просто войны, а братоубийственной войны, которую западные модераторы собираются поддерживать достаточно продолжительное время, то повышая, то понижая градус напряжения, то активизируя, то примораживая боевые действия. Зачем им это нужно? — спрашивает Вородин. — Помимо освоения средств вокруг военных поставок (уже и ленд-лиз идет, как в старые добрые времена), называется такая причина, как необходимость в горячей войне для торможения нарастающего кризиса проекта так называемой «новой нормальности».

Политолог подчеркнул, что отдельные страны, «измученные коронавирусным психозом», наносящим страшные удары по их экономикам, покидают этот проект — или декларируют, что покидают.

«Значит, на смену коронавирусному кризису должен прийти кризис военный. Под соусом которого можно будет успешно продолжить переформатирование глобального миропорядка. А при случае на помощь придут климатический, экономический, миграционный кризисы — и так до бесконечности, — заметил эксперт. — Поэтому кризис вокруг Украины, ДНР и ЛНР — это не просто отношения между двумя странами и проблема гражданской войны. Это — вопрос будущего всего человечества».

Ранее представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик объяснил опасность появления британских военных в Эстонии.