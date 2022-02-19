В МИД РФ слова канцлера Германии Шольца о Донбассе назвали неприемлемыми

Москва, 19 февраля. Слова немецкого канцлера Олафа Шольца о Донбассе являются неприемлемыми. Соответствующее заявление сделали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Известно, что Шольц, комментируя заявления российской стороны о геноциде на территории Донецкой и Луганской народных республик, использовал слово «смешно». В министерстве не могли пройти мимо подобных высказываний и жестко ответили канцлеру.

«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что визит канцлера Германии в российскую столицу многое показал. Таким мнением поделился политолог Алексей Мухин.