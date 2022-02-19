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Первые беженцы из ДНР рассказали о теплом приеме в России

Общество
Первые беженцы из ДНР рассказали о теплом приеме в России
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Руководство ДНР и ЛНР приняло решение о временной эвакуации своих граждан в Ростовскую область. Семья беженцев рассказала, как их встретили в России.

Жительница села Казацкое, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, рассказала, что она эвакуировалась в Россию вместе с двумя детьми. Ее, как и других беженцев из ДНР, разместили в санатории «Звезда» на берегу Таганрогского залива, сообщает РИА Новости.

«Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой», — рассказала беженка Екатерина.

В свою очередь управляющая профилакторием «Звезда» рассказала беженцев принимали до пяти часов утра. Всех их обеспечили горячим питанием, сообщает радио Sputnik на своем канале в мессенджере Telegram.

«Сейчас проходит медосмотр, потом завтрак. Было много автобусов, мы принимали беженцев до 5 утра», — заявила управляющая санаторием.

Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР в Россию началась в пятницу, 18 февраля. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в первую очередь эвакуируют женщин, детей и людей пожилого возраста.

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