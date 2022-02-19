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Британский премьер Джонсон указал на отсутствие угрозы для России со стороны НАТО

Политика
Британский премьер Джонсон указал на отсутствие угрозы для России со стороны НАТО
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Мюнхен, 19 февраля. Североатлантический альянс готов дать гарантии отсутствия угрозы для России со стороны блока. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По его словам, организация преследует лишь оборонительные цели. Соответствующим мнением премьер поделился на Мюнхенской конференции безопасности.

«И мы готовы работать с президентом (России Владимиром. — Прим. ФАН.) Путиным, чтобы продемонстрировать эту точку зрения, и дать ему гарантии, в которых он нуждается», — пояснил Джонсон.

Известно, что британский премьер и украинский лидер Владимир Зеленский призвали Россию к разговору для разрешения кризисной ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом рассказали в канцелярии Джонсона.

Ранее британское военное ведомство опубликовало карту гипотетических направлений «наступления» российских войск на украинскую территорию. Минобороны считает ее «возможной осью вторжения президента РФ Владимира Путина».

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