Британский премьер Джонсон указал на отсутствие угрозы для России со стороны НАТО

Мюнхен, 19 февраля. Североатлантический альянс готов дать гарантии отсутствия угрозы для России со стороны блока. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По его словам, организация преследует лишь оборонительные цели. Соответствующим мнением премьер поделился на Мюнхенской конференции безопасности.

«И мы готовы работать с президентом (России Владимиром. — Прим. ФАН.) Путиным, чтобы продемонстрировать эту точку зрения, и дать ему гарантии, в которых он нуждается», — пояснил Джонсон.

Известно, что британский премьер и украинский лидер Владимир Зеленский призвали Россию к разговору для разрешения кризисной ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом рассказали в канцелярии Джонсона.

Ранее британское военное ведомство опубликовало карту гипотетических направлений «наступления» российских войск на украинскую территорию. Минобороны считает ее «возможной осью вторжения президента РФ Владимира Путина».