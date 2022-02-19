Столтенберг пригрозил увеличением сил НАТО вблизи России

Брюссель, 19 февраля. НАТО будет наращивать количество своих войск вблизи российских границ, если цель Кремля заключается в уменьшении сил блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО станет еще более объединенной организацией, если Россия захочет ее разделить.

Ранее сообщалось, что Альянс не намерен отказываться от принципа открытых дверей. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран на вступление в организацию.